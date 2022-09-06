06.09.2022 11:00 Рита Парфенова

Фото наслідків ракетного удару по Індустріальному району Харкова

Близько опівночі 6 вересня російські ракети влучили в приватний сектор Індустріального району Харкова.



Фото: Василь Голосний

Як розповідає РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.



6 вересня близько 00:20 російська ракета влучила у приватний будинок Індустріального району Харкова. Під завалами було знайдено тіло загиблої 73-річної жінки.



Внаслідок потрапляння уламків від ракети за іншою адресою горів житловий будинок на площі 300 кв.метрів.



Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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