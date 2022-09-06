Фото наслідків ракетного удару по Індустріальному району Харкова

Близько опівночі 6 вересня російські ракети влучили в приватний сектор Індустріального району Харкова.
Як розповідає РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.
6 вересня близько 00:20 російська ракета влучила у приватний будинок Індустріального району Харкова. Під завалами було знайдено тіло загиблої 73-річної жінки.
Внаслідок потрапляння уламків від ракети за іншою адресою горів житловий будинок на площі 300 кв.метрів.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
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