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06.09.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області перевірили якість води: результат дослідження

Фахівці постійно проводять перевірку якості води.

Вода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що за період з 30.08.2022 по 05.09.2022 в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 77 проб води на санітарно-хімічні показники та 114 проб на мікробіологічні показники епідемічної безпеки.
 
Як і раніше, проби води з розподільної мережі водогону в місті Лозова перевищували гігієнічні нормативи за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки. Решта досліджених проб відповідала вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в період воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 квітня 2022 року № 683.
 
Нагадаємо, оприлюднено дані моніторингу атмосферного повітря у місті Харкові на 6 вересня 2022 року.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, вода
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