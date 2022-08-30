30.08.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області перевірили якість води

Фахівці постійно проводять перевірку якості води.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що в місті Харкові та Харківській області в рамках щоденного моніторингу за якістю та безпечністю питної води з мереж централізованого питного водопостачання досліджено 66 проб води на санітарно-хімічні показники та 98 проб на мікробіологічні показники епідемічної безпеки.

За результатами лабораторних досліджень 6 проб води з розподільної мережі водогону в місті Лозова не відповідали за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки вимогам Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в період воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 квітня 2022 року № 683.

Вживання такої води без додаткової обробки створює ризики виникнення кишкових інфекційних захворювань. Тож наполегливо рекомендуємо мешканцям та гостям цього населеного пункту використовувати для пиття фасовану (бутильовану воду) або кип’ятити водопровідну воду до утворення бульбашок на поверхні.

Після кип’ятіння води необхідно дати охолонути природним шляхом, додавати лід не треба. Кип’ячену воду зберігати в чистій закритій ємності — це захищає воду від повторного забруднення. Рекомендується використовувати кип’ячену воду для пиття, чищення зубів і приготування їжі.

Інформація щодо незадовільних показників якості та безпечності питної води з водопроводу в місті Лозова направлена для прийняття заходів реагування до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.