30.08.2022 12:42 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 30 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 30 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 15 легкових авто;

«Угринів» - 50 легкових авто;

«Рава-Руська» - 30 легкових авто, 4 автобуси;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 75 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 10 легкових авто;

«Ужгород» - 20 легкових авто, 1 автобус.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 25 легкових авто.

За добу 29 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 89 тисяч осіб та майже 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували більше 51 тисячі осіб, майже 48 тисяч з них – громадяни України.



Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.