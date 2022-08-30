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30.08.2022  12:42   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 30 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 30 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 15 легкових авто;
  • «Угринів» - 50 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 30 легкових авто, 4 автобуси;
  • «Грушів» - 10 легкових авто;
  • «Краківець» - 50 легкових авто;
  • «Шегині» - 75 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 10 легкових авто;
  • «Ужгород» -  20 легкових авто, 1 автобус.

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 25 легкових авто.

За добу 29 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 89 тисяч осіб та майже 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували більше 51 тисячі осіб, майже 48 тисяч з них – громадяни України.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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