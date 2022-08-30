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30.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли подробиці ранкового обстрілу Харкова (оновлено)

За попередньою інформацією, окупанти здійснили обстріл Харкова з установки «Піон».

Харків
 
Про це Суспільному повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Передає РЕДПОСТ.
 
Дмитро Чубенко повідомив, що окупанти 30 серпня близько 10:00 здійснили обстріл Харкова. Ворожі снаряди потрапили до центральної частини міста.
 
 «Фактично всі влучення були в Шевченківському районі Харкова. Зокрема було потрапляння до одного з парків для відпочинку, до житлового багатоповерхового будинку та інших місць. Внаслідок обстрілу на даний момент загинуло 4 особи та 11 осіб отримали поранення. Швидше за все, ворог здійснював обстріл з артилерійської установки «Піон», - зазначив Дмитро Чубенко.
 
3 особи загинуло по вулиці Культури біля багатоповерхового житлового будинку, одна жінка у громадському місці відпочинку.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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