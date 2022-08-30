30.08.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли подробиці ранкового обстрілу Харкова (оновлено)

За попередньою інформацією, окупанти здійснили обстріл Харкова з установки «Піон».

Про це Суспільному повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. Передає РЕДПОСТ

Дмитро Чубенко повідомив, що окупанти 30 серпня близько 10:00 здійснили обстріл Харкова. Ворожі снаряди потрапили до центральної частини міста.

«Фактично всі влучення були в Шевченківському районі Харкова. Зокрема було потрапляння до одного з парків для відпочинку, до житлового багатоповерхового будинку та інших місць. Внаслідок обстрілу на даний момент загинуло 4 особи та 11 осіб отримали поранення. Швидше за все, ворог здійснював обстріл з артилерійської установки «Піон», - зазначив Дмитро Чубенко.

3 особи загинуло по вулиці Культури біля багатоповерхового житлового будинку, одна жінка у громадському місці відпочинку.