Рівень радіації у Харкові на 6 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 5 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 вересня.
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Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
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