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21.09.2022  11:41   Рита Парфенова

Фахівці перевірили стан повітря у Харкові

Оприлюднено дані моніторингу атмосферного повітря у місті Харкові станом на 21 вересня 2022 року.


Фото з відкритих джерел

анализ воздуха

Яким повітрям під час обстрілів дихає Харків, повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПГ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.

За інформацією фахівців, у Харкові є дві контрольні точки, з яких здійснюється забір проб для моніторингу стану атмосферного повітря для визначення фонових концентрацій хімічних речовин (сірчистий ангідрид, аміак, формальдегід, водень хлористий, хлор, фенол).

За період з 13 по 19 вересня 2022 року досліджено 336 проб атмосферного повітря. Встановлено, що всі вони відповідали встановленим нормам щодо вмісту зазначених речовин.

Нагадаємо, наскільки небезпечний радіаційний фон у місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  воздух, харьков
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