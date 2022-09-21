21.09.2022 11:41 Рита Парфенова

Фахівці перевірили стан повітря у Харкові

Оприлюднено дані моніторингу атмосферного повітря у місті Харкові станом на 21 вересня 2022 року.



Фото з відкритих джерел

Яким повітрям під час обстрілів дихає Харків, повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПГ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.

За інформацією фахівців, у Харкові є дві контрольні точки, з яких здійснюється забір проб для моніторингу стану атмосферного повітря для визначення фонових концентрацій хімічних речовин (сірчистий ангідрид, аміак, формальдегід, водень хлористий, хлор, фенол).



За період з 13 по 19 вересня 2022 року досліджено 336 проб атмосферного повітря. Встановлено, що всі вони відповідали встановленим нормам щодо вмісту зазначених речовин.



Нагадаємо, наскільки небезпечний радіаційний фон у місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.