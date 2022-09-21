21.09.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Amazon: українські підприємці можуть продавати товари без комісії

Українські підприємці можуть продавати товари на платформі Amazon без комісії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що українські підприємці можуть рік продавати товари на Amazon без комісії. Мінцифра спільно з Укрпоштою, маркетплейс-промоушн агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулася до Amazon, щоб полегшити умови для українських продавців та допомогти їм виходити на нові ринки і просувати за кордоном продукти made in Ukraine.

«Раніше підприємці мали багато бар’єрів, щоб створити на Amazon свій магазин, а з кожного продажу мусили платити від 7 до 17% від ціни за певну категорію товару. Наразі робити це набагато легше! З 6-го вересня бізнес, що відправляє товари з України до ЄС та Великобританії, не сплачує жодних відсотків з продажу.

Тепер українці зможуть просувати свої товари на світовий ринок на більш вигідних умовах, популяризувати українське та підтримувати економічний фронт»,- розповіли в Мінцифрі.

Нагадаємо, ПриватБанк відновив роботу відділення в Дергачах.