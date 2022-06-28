28.06.2022 11:05 Виталий Хиневич

Укропочта открывает свой онлайн-магазин на Amazon

Украинская почтовая компания впервые представит свою продукцию на Amazon.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту.

28 июня начинает работу официальный интернет-магазин Укрпочты на Amazon.

«Укрпочта помогает тысячам предпринимателей экспортировать свои товары по всему миру уже много лет, а теперь и сама выступает в качестве мерчента. Теперь продукция Укрпочты доступна для официального заказа на крупнейшем маркетплейсе мира Amazon, чтобы покупатели из всех стран могли приобрести марки Укрпочты, популярность которых растет. Пока для заказа доступны две марки и брендированная продукция, но мы планируем расширять ассортимент со временем», - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

На Amazon можно приобрести набор из марок, конверта и открытки «Русский военный корабль… Все!», а также брендированный мерч: свитшот, футболку или кепку. Также доступна для заказа в наборе новая марка «Украинская мечта», которая выходит в свет именно 28 июня ко Дню Конституции Украины.

По словам Игоря Смелянского 5$ с каждого заказа с маркой «Русский военный корабль…Всё!» Укрпочта будет перечислена на счет благотворительного фонда KSE Foundation.

Все собранные средства будут направлены на три направления:

помощь школам и детским садам;

организация логистики гуманитарных грузов;

гуманитарная помощь.