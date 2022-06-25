    
Главная Новости Харькова Общество Укрпочта выпускает новую патриотическую марку
25.06.2022  12:15   Виталий Хиневич

Укрпочта выпускает новую патриотическую марку

Укрпочта начнет продажи патриотическую марку "Украинская мечта".

Почтовая марка Укрпочта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Gazeta.ua.
 
Сообщается, что 28 июня Укрпочта начнет продажу новой марки "Украинская мечта". На ней - изображение самого крупного и мощного в мире транспортного украинского самолета Ан-225 "Мрія", который оккупанты уничтожили в Гостомеле.
 
Стоит отметить, что в один человек сможет приобрести не более двух листов с марками в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах.
 
Марку выпустят тиражом в 3 миллиона. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. 
 
"Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несокрушимость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе", - написал он.
 
Эскиз новой марки принадлежит одиннадцатилетней Софии Кравчук из Любомля Волынской области, она — призер Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?».
 
Напомним, Укрпочта выпустила новую марку "Zатонув чи Vтопився".
 
Источник:   Gazeta.ua
 Тэги:  укрпочта, марка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Общество Укрпочта выпустила новую марку "Zатонув чи Vтопився" 16.06 Общество В Салтовском районе Харькове открылось новое отделение «Укрпочты» (фото)   16.06 Общество Мы продолжаем развивать наш город - Игорь Терехов
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 