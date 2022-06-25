25.06.2022 12:15 Виталий Хиневич

Укрпочта выпускает новую патриотическую марку

Укрпочта начнет продажи патриотическую марку "Украинская мечта".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Gazeta.ua.

Сообщается, что 28 июня Укрпочта начнет продажу новой марки "Украинская мечта". На ней - изображение самого крупного и мощного в мире транспортного украинского самолета Ан-225 "Мрія", который оккупанты уничтожили в Гостомеле.

Стоит отметить, что в один человек сможет приобрести не более двух листов с марками в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах.

Марку выпустят тиражом в 3 миллиона. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несокрушимость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе", - написал он.

Эскиз новой марки принадлежит одиннадцатилетней Софии Кравчук из Любомля Волынской области, она — призер Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?».