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21.09.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Масові поховання в Ізюмі: виявлено тіла 2 дітей

На території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих громадян та одна братська могила військових.

Ізюм Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що станом на 20 вересня у місцях масового поховання вилучено тіла 263 загиблих, серед яких 2 дитини. Одна з тортурних кімнат виявлена в Ізюмському районному управлінні поліції. Там вже працюють слідчо-оперативні групи.
 
«Велика кількість громадян, які перебували в окупації, стала свідками воєнних злочинів. Вони вже надають слідчим свідчення щодо локацій, де стояли російські війська, про місце розташування їх штабів, комендатури, місця, де утримували та катували українців. Слідчі дії тривають. В кожному куточку деокупованої Харківщини правоохоронці займаються пошуком, фіксацією та документуванням злочинів російської федерації»,- повідомили правоохоронці.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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