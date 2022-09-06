Про другий приліт в центр Харкова розповів Ігор Терехов

Ворожа ракета зруйнувала адміністративну будівлю в центрі Харкова.
Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Еще один прилет тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет», – написав він.
Також мер розповів про стан житлового будинку, в який влучила перша ракета. За слого словами, житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав.
Нагадаємо, ракетний обстріл стався вранці 6 вересня.
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Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
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