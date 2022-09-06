06.09.2022 10:09 Рита Парфенова

Про другий приліт в центр Харкова розповів Ігор Терехов

Ворожа ракета зруйнувала адміністративну будівлю в центрі Харкова.



РЕДПОСТ

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Еще один прилет тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет», – написав він.



Також мер розповів про стан житлового будинку, в який влучила перша ракета. За слого словами, житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав.

Нагадаємо, ракетний обстріл стався вранці 6 вересня.