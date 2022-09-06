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06.09.2022  10:09   Рита Парфенова

Про другий приліт в центр Харкова розповів Ігор Терехов

Ворожа ракета зруйнувала адміністративну будівлю в центрі Харкова.


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Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Еще один прилет тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет», – написав він.

Також мер розповів про стан житлового будинку, в який влучила перша ракета. За слого словами, житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав.

Нагадаємо, ракетний обстріл стався вранці 6 вересня.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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