06.09.2022 09:40 Рита Парфенова

Обстріл Харкова: ракета влучила в житлову багатоповерхівку у центрі міста

Близько дев’ятої години ранку 6 вересня віськові рф нанесли черговий ракетний удар по місту Харкову



Фото з відкритих джерел

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ворожі ракети прилетіли у центр міста.

«В результате утреннего обстрела Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района», – написав він.



Мер додав, що інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.