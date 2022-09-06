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06.09.2022  09:40   Рита Парфенова

Обстріл Харкова: ракета влучила в житлову багатоповерхівку у центрі міста

Близько дев’ятої години ранку 6 вересня віськові рф нанесли черговий ракетний удар по місту Харкову


Фото з відкритих джерел

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ворожі ракети прилетіли у центр міста.

«В результате утреннего обстрела Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района», – написав він.

Мер додав, що інформація  про жертви та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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