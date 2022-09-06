Обстріл Харкова: ракета влучила в житлову багатоповерхівку у центрі міста

Близько дев’ятої години ранку 6 вересня віськові рф нанесли черговий ракетний удар по місту Харкову
Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ворожі ракети прилетіли у центр міста.
«В результате утреннего обстрела Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района», – написав він.
Мер додав, що інформація про жертви та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.
Комментариев: 0
Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
влажность:
давление:
ветер: