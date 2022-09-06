06.09.2022 09:28 Рита Парфенова

Три людини загинули внаслідок обстрілів Харкова та області

Цієї ночі ворог вкотре завдав по Харкову ракетного удару.



t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, під час ракетного обстрілу вночі 6 вересня у Харкові загинула літня жінка.

«В Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. На жаль, вона загинула», – розказав Синєгубов.



Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.



У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків.

Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.