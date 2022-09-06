Три людини загинули внаслідок обстрілів Харкова та області

Цієї ночі ворог вкотре завдав по Харкову ракетного удару.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, під час ракетного обстрілу вночі 6 вересня у Харкові загинула літня жінка.
«В Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. На жаль, вона загинула», – розказав Синєгубов.
Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.
У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків.
Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.
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Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
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