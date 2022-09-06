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06.09.2022  08:06   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: зруйнований приватний будинок, загинула жінка

Проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ. За його словами, обидва рази ворог уілив у житлові будинки в приватному секторі міста.

«Ракетный обстрел Индустриального района.  В одном случае попадание в частный жилой дом. При разборе завалов найдено тело женщины. Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков загорелся дом. Без пострадавших», – написав він.

Загинула жінка 1949 року народження, її тіло дістали з-під завалів, уточнила радник Голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталя Попова.

Нагадаємо, близько шостої години вечора 4 вересня ворожі війська здійснили ракетний удар по Новобаварському району міста.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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