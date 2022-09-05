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05.09.2022  10:06   Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару по Новобаварському району Харкова

Близько шостої години вечора 4 вересня ворожі війська здійснили ракетний удар по Новобаварському району міста.


Фото: Василь Голосний

Ракета влучила в землю на перехресті двох вулиць, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. У сусідній багатоповерхівці вибито вікна. Отримали поранення чоловік та жінка.

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території бєлгородської області рф.

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Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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