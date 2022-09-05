Наслідки ракетного удару по Новобаварському району Харкова

Близько шостої години вечора 4 вересня ворожі війська здійснили ракетний удар по Новобаварському району міста.
Ракета влучила в землю на перехресті двох вулиць, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. У сусідній багатоповерхівці вибито вікна. Отримали поранення чоловік та жінка.
За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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