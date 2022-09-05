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05.09.2022  09:34   Рита Парфенова

Пожежу після обстрілу гасили в селі Харківської області (фото)

Вогнеборці-добровольці спільно з рятувальниками ДСНС Харківської області ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.

Новини Харкова: пожежа в селі Андріївка Ізюмського району
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
 
О 16:05 4 вересня внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку, що у селищі Андріївка Ізюмського району. Горів дах будинку на площі 50 кв.м.
 
Новини Харкова: пожежа в селі Андріївка Ізюмського району

До місця події відразу прибуло відділення місцевої пожежної команди та підрозділ ДСНС.

Вогнеборці не дали розповсюдитись вогню на більшу площу і вже о 17:08 ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
 
Новини Харкова: пожежа в селі Андріївка Ізюмського району

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною шости пожеж у Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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