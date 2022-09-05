Пожежу після обстрілу гасили в селі Харківської області (фото)

Вогнеборці-добровольці спільно з рятувальниками ДСНС Харківської області ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною шости пожеж у Харкові та області за минулу добу.
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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