05.09.2022 08:59 Рита Парфенова

Під час обстрілів Харківської області загинула жінка, п’ятеро людей поранено

Внаслідок обстрілу Богодухівського району загинула 58-річна жінка.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, жінка 58 років загинула під час обстрілу Богодухівського району. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку.



В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та 3 чоловіки 61, 70 та 66 років.



У Харківському районі поранений чоловік 67 років.



Протягом минулої доби російські окупанти інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти, виникали пожежі.



Цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.