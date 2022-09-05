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05.09.2022  08:59   Рита Парфенова

Під час обстрілів Харківської області загинула жінка, п’ятеро людей поранено

Внаслідок обстрілу Богодухівського району загинула 58-річна жінка.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, жінка 58 років загинула під час обстрілу Богодухівського району. Рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку.

В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та 3 чоловіки 61, 70 та 66 років.

У Харківському районі поранений чоловік 67 років.

Протягом минулої доби російські окупанти інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти, виникали пожежі.

Цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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