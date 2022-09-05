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05.09.2022  08:49   Рита Парфенова

У Харкові на місці ракетного удару перевірили стан будинків (фото)

У Новобаварському районі Харкова рятувальники перевірили оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій.

ракетній удар в Новобаварском районе Харькова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 вересня.

Увечері 4 вересня близько 18:00 ворог завдав чергового ракетного удару по приватному сектору Новобаварського району міста Харкова.

Ракета влучила у землю неподалік житлових будинків, в результаті чого декілька забудов було пошкоджено. Рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій.

В свою чергу сапери ДСНС проводили роботи щодо вилучення залишків ракети.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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