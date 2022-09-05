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05.09.2022  08:29   Рита Парфенова

У Харкові затримано чоловіка, який знимав адмінбудівлі з геолокацією

Імовірного коригувальника виявили під час перевірки автомобілів на вулицях Харкова.

Полиция Харьковской области

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Наряд поліції по вулиці Тюрінській у Харкові зупинив автомобіль ВАЗ 2109, під час перевірки якого викрив 51-річного водія автівки у проведенні відеозйомки адмінбудівель міста із геолокацією їх розташування. Також в телефоні чоловіка поліцейські виявили фото російських військових. Чоловіка доставили до райуправління поліції для подальшого з’ясування обставин події.   

Загалом за добу завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 4 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали прихильницю «руського миру».

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  корректировщик, полиция, харьков
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