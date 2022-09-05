05.09.2022 08:23 Рита Парфенова

Харків на ранок 5 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною шости пожеж у Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 вересня.

Протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС відреагували на 17 повідомлень про надзвичайні події, з яких:

6 – виїзди на ліквідацію пожеж. Усі вони були спричинені військовими діями.

2 – виїзди для надання допомоги населенню,

9 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.

