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05.09.2022  08:23   Рита Парфенова

Харків на ранок 5 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною шости пожеж у Харкові та області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 вересня.

Протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС відреагували на 17 повідомлень про надзвичайні події, з яких:
6 – виїзди на ліквідацію пожеж. Усі вони були спричинені  військовими діями.
2 – виїзди для надання допомоги населенню,
9 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.
 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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