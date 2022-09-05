Розтрощили ангар, поранили людину: окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах Харківської області (фото)

Ворожі війська завдали ударів по Чугуївському району Харківської області.
Близько 23:20 військові рф завдали ракетного удару по с. Дачне Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено складську будівлю підприємства.
За попередньою інформацією, окупанти випустили по с. Дачне дві ракети типу С-300 з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.
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