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05.09.2022  10:30   Рита Парфенова

Розтрощили ангар, поранили людину: окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах Харківської області (фото)

Ворожі війська завдали ударів по Чугуївському району Харківської області.

ракетний удар 4 вересня по с. Дачне Зміївського району
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 4 вересня близько 17 години окупанти обстріляли с. Коробочкіне Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний чоловік.

Близько 23:20 військові рф завдали ракетного удару по с. Дачне Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено складську будівлю підприємства.

ракетний удар 4 вересня по с. Дачне Зміївського району

За попередньою інформацією, окупанти випустили по с. Дачне дві ракети типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ракетний удар 4 вересня по с. Дачне Зміївського району

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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