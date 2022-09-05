05.09.2022 10:30 Рита Парфенова

Розтрощили ангар, поранили людину: окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах Харківської області (фото)

Ворожі війська завдали ударів по Чугуївському району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 4 вересня близько 17 години окупанти обстріляли с. Коробочкіне Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний чоловік.

Близько 23:20 військові рф завдали ракетного удару по с. Дачне Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено складську будівлю підприємства.





За попередньою інформацією, окупанти випустили по с. Дачне дві ракети типу С-300 з території бєлгородської області рф.



За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, 4 вересня 2022 року близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі м. Харкова.