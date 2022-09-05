05.09.2022 10:47 Рита Парфенова

Харків'янин із спільниками вкрали мільйон з кредиток іноземців

Слідчими разом з кіберполіцейськими викрито угрупування шахраїв з терміналами.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, 20-річний харків’янин винайшов схему шахрайства з POS-терміналами, запросив до себе «в команду» подругу та двох чоловіків з Дніпра. Вони, по суті, мали базу скомпрометованих банківських карток іноземців. Прив’язували картки до платіжних систем, а після, самі собі на ФОПи з чужих карток переводили гроші за неіснуючі послуги.

Шахраї завдали збитків на більше ніж мільйон гривень.

На даний момент їм повідомлено про підозру за ч. 3, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України - до дванадцяти років позбавлення волі.