05.09.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

У Харківській області дитина народилася в автомобілі швидкої допомоги

Медики надали професійну допомогу жінці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що 3 вересня, в автомобілі швидкої допомоги з'явилася дитина.

Бригада медиків швидкої допомоги №2007 у складі фельдшера Юлії Горобець, м/с Наталії Семко та водія Леоніда Суслова, надали акушерську допомогу 41-річній мешканці Красноградського району Харківської області.

«Після огляду та надання медичної допомоги породіллю разом із новонародженою дівчинкою, з вагою 2600 г, зростом 50 см, шпиталізовано до лікувального закладу. Вітаємо родину із поповненням! Бажаємо їм міцного здоров‘я та благополучного життя у мирній Україні! Життя перемагає!»,-розповіли в «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".