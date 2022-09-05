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05.09.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

У Харківській області дитина народилася в автомобілі швидкої допомоги

Медики надали професійну допомогу жінці.

Харківські медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що 3 вересня, в автомобілі швидкої допомоги з'явилася дитина.
 
Бригада медиків швидкої допомоги №2007 у складі фельдшера Юлії Горобець, м/с Наталії Семко та водія Леоніда Суслова, надали акушерську допомогу 41-річній мешканці Красноградського району Харківської області.
 
«Після огляду та надання медичної допомоги породіллю разом із новонародженою дівчинкою, з вагою 2600 г, зростом 50 см, шпиталізовано до лікувального закладу. Вітаємо родину із поповненням! Бажаємо їм міцного здоров‘я та благополучного життя у мирній Україні! Життя перемагає!»,-розповіли в «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Нагадаємо, медики у Харківській області повернули до життя чоловіка.
 
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  происшествие, харьков
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