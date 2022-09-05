Село Безруки під Харковом зазнало наймасивніших обстрілів з початку війни

Російські загарбники обстріляли село Безруки фосфорними та касетними боєприпасами.
Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
Він розказав, що за останні дві доби окупанти інтенсивно обстрілювали місто Дергачі, а також населені пункти Безруківського, Слатинського, Прудянського, Токарівського та Русько-Лозівського старостинських округів.
Село Безруки - найбільш вцілілий населений пункт громади за межами Дергачів, в якому проживає близько 1000 осіб, – зазнало наймасивніших обстрілів з початку війни. Російські загарбники обстріляли будинки мешканців фосфорними та касетними боєприпасами.
4 вечесн у селищі Слатине важкі поранення отримав 67-річний чоловік, якого медики швидкої допомоги оперативно доставили до лікарні.
Нагадаємо, після обстрілу 3 вересня в селі Безруки пожежа охопила відразу 12 приватних маєтків.
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