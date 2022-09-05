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05.09.2022  11:35   Рита Парфенова

Село Безруки під Харковом зазнало наймасивніших обстрілів з початку війни

Російські загарбники обстріляли село Безруки фосфорними та касетними боєприпасами.

після обстрілу 3 вересня в селі Безруки пожежа охопила відразу 12 приватних маєтків

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Він розказав, що за останні дві доби окупанти інтенсивно обстрілювали місто Дергачі, а також населені пункти Безруківського, Слатинського, Прудянського, Токарівського та Русько-Лозівського старостинських округів.

Село Безруки - найбільш вцілілий населений пункт громади за межами Дергачів, в якому проживає близько 1000 осіб, – зазнало наймасивніших обстрілів з початку війни. Російські загарбники обстріляли будинки мешканців фосфорними та касетними боєприпасами.

4 вечесн у селищі Слатине важкі поранення отримав 67-річний чоловік, якого медики швидкої допомоги оперативно доставили до лікарні.

Нагадаємо, після обстрілу 3 вересня в селі Безруки пожежа охопила відразу 12 приватних маєтків.

 

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  обстрел, харьков, дергачи, агрессия россии
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