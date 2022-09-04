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04.09.2022  14:24   Рита Парфенова

У селі на півночі від Харкова два дні гасять масштабні пожежі після обстрілів (фото)

Другу добу поспіль ворог завдає масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівської громади, знищуючи цивільні поселення та інфраструктуру.

Новини Харкова: у селі Безруки два дні гасять масштабні пожежі після обстрілів

Починаючи з 2 вересня через такі обстріли там виникло 6 пожеж. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.

Остання з таких пожеж виникла о 13:50 3 вересня. Вона охопила відразу 12 приватних маєтків, зокрема 4 житлових будинки, 7 господарчих споруд, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл, паркан. Загальна площа горіння склала понад 700 кв.м. А також сухостій на площі понад 1 гектар.

Новини Харкова: у селі Безруки два дні гасять масштабні пожежі після обстрілів

На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 16:30 вогнеборцям вдалось локалізувати всі осередки пожеж, проте через безліч повторних ударів окупантів, вони були змушені тимчасово припинити роботи та повернутися до місць дислокації. Після закінчення обстрілів роботи поновилися.

Новини Харкова: у селі Безруки два дні гасять масштабні пожежі після обстрілів

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 22 пожеж та загорянь у Харкові та області за минулу добу.

Новини Харкова: у селі Безруки два дні гасять масштабні пожежі після обстрілів

Новини Харкова: у селі Безруки два дні гасять масштабні пожежі після обстрілів

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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