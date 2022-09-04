04.09.2022 14:24 Рита Парфенова

У селі на півночі від Харкова два дні гасять масштабні пожежі після обстрілів (фото)

Другу добу поспіль ворог завдає масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівської громади, знищуючи цивільні поселення та інфраструктуру.

Починаючи з 2 вересня через такі обстріли там виникло 6 пожеж. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.



Остання з таких пожеж виникла о 13:50 3 вересня. Вона охопила відразу 12 приватних маєтків, зокрема 4 житлових будинки, 7 господарчих споруд, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл, паркан. Загальна площа горіння склала понад 700 кв.м. А також сухостій на площі понад 1 гектар.





На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 16:30 вогнеборцям вдалось локалізувати всі осередки пожеж, проте через безліч повторних ударів окупантів, вони були змушені тимчасово припинити роботи та повернутися до місць дислокації. Після закінчення обстрілів роботи поновилися.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 22 пожеж та загорянь у Харкові та області за минулу добу.