У селі під Харковом після обстрілів зайнялися 12 пожеж

Ворожі обстріли стали причиною 22 пожеж та загорянь у Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 вересня.
Загалом пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились:
1 - у місті Харкові;
15 - у Харківському районі області;
2 - в Ізюмському районі області;
3 - в Богодухівському районі області;
1 - у Чугуївському районі області.
3 вересня ворог завдав масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади. Сили ДСНС там одночасно гасили 12 пожеж.
На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного з фермерських господарств. Рятувальники боролись з пожежею на площі 1750 кв.м.
У Харкові пожежа зайнялась у ресторанному комлпексі Київського району міста після ракетного удару проти ночі 3 вересня.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні емоції переважуватимуть логіку, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
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