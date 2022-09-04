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04.09.2022  09:06   Рита Парфенова

У селі під Харковом після обстрілів зайнялися 12 пожеж

Ворожі обстріли стали причиною 22 пожеж та загорянь у Харкові та області за минулу добу.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 вересня.

Загалом пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились:
1 - у місті Харкові;
15 - у Харківському районі області;
2 - в Ізюмському районі області;
3 - в Богодухівському районі області;
1 - у Чугуївському районі області.

3 вересня ворог завдав масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади. Сили ДСНС там одночасно гасили 12 пожеж.

На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного з фермерських господарств. Рятувальники боролись з пожежею на площі 1750 кв.м.

У Харкові пожежа зайнялась у ресторанному комлпексі Київського району міста після ракетного удару проти ночі 3 вересня.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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