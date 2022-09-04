04.09.2022 08:23 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: згорів дерев’яний ресторанний комплекс (фото)

Вночі 4 вересня дві російські ракети зруйнували та спалили ресторанний комплекс у Харкові.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 вересня.

Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м.

До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС.

Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив.

Усього за словами міського голови Ігоря Терехова, близько опівночі Харков зазнав два ракетнимх удара. «Два «прилета». Предварительно Киевский район, частный сектор. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется»,  - написав він у своєму телеграм-каналі.