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04.09.2022  08:23   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: згорів дерев’яний ресторанний комплекс (фото)

Вночі 4 вересня дві російські ракети зруйнували та спалили ресторанний комплекс у Харкові.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 вересня.

Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 кв.м.

До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС.

Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив.

Пожар в ресторане Дубровский после ракетного удара по Харькову

Усього за словами міського голови Ігоря Терехова, близько опівночі Харков зазнав два ракетнимх удара. «Два «прилета». Предварительно Киевский район, частный сектор. Информация о  разрушениях и пострадавших уточняется»,  - написав він у своєму телеграм-каналі.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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