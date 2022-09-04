Ресторан у Харкові зруйнували ракети С300 (фото)

Близько опівночі з 3 на 4 вересня рашисти зруйнували будівлю ресторану в Київському районі Харкова.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
«Пряме влучання ракет призвело до пожежі, будівля повністю вигоріла», – написав він.
На місці виявлено влучання двух ракет - дві вирви у землі. Вилучені уламки ракет комплексу С300.
Нагадаємо, вночі 4 вересня дві російські ракети зруйнували та спалили ресторанний комплекс у Харкові.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні емоції переважуватимуть логіку, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.
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