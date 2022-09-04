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04.09.2022  09:38   Рита Парфенова

Ресторан у Харкові зруйнували ракети С300 (фото)

Близько опівночі з 3 на 4 вересня рашисти зруйнували будівлю ресторану в Київському районі Харкова.

Новини Харькова: Ресторан зруйнували ракети С300

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Пряме влучання ракет призвело до пожежі, будівля повністю вигоріла», – написав він.

Новини Харькова: Ресторан зруйнували ракети С300

На місці виявлено влучання двух ракет - дві вирви у землі. Вилучені уламки ракет комплексу С300.

Нагадаємо, вночі 4 вересня дві російські ракети зруйнували та спалили ресторанний комплекс у Харкові.

Новини Харькова: Ресторан зруйнували ракети С300

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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