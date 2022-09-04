04.09.2022 09:38 Рита Парфенова

Ресторан у Харкові зруйнували ракети С300 (фото)

Близько опівночі з 3 на 4 вересня рашисти зруйнували будівлю ресторану в Київському районі Харкова.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Пряме влучання ракет призвело до пожежі, будівля повністю вигоріла», – написав він.

На місці виявлено влучання двух ракет - дві вирви у землі. Вилучені уламки ракет комплексу С300.

Нагадаємо, вночі 4 вересня дві російські ракети зруйнували та спалили ресторанний комплекс у Харкові.