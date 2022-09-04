04.09.2022 10:29 Рита Парфенова

Одна жінка загинула, дві людини госпітализовані внаслідок обстрілів окупантів

Внаслідок обстрілу Чугуївського району загинула 45-річна жінка.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.



На жаль, в Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років.

Нагадаємо, вночі з 3 на 4 вересня дві російські ракети зруйнували та спалили ресторанний комплекс у Харкові.





