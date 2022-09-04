04.09.2022 11:09

Ігор Терехов вітає підприємців із професійним святом

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня підприємця.



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«Шановні підприємці! Вітаю вас із професійним святом.



Вже понад півроку Україна героїчно протистоїть російському агресорові. Українці захищають будинок кожен на своєму фронті - зі зброєю у руках, у лікарнях, волонтерських пунктах, але не менш важливим є фронт економічний.



Роль малого та середнього бізнесу для країни набуває колосального значення. Підприємці дають робочі місця, сплачують податки, задовольняють попит ринку, не дають зупинитись економіці. Ваша праця - запорука того, що державний та місцеві бюджети наповнюватимуться, а Україна продовжить героїчно протистояти ворогові.



Війна завдала вам колосальних втрат - вдарила по виробництву, логістиці, ланцюгам поставок, які ви напрацьовували роками, багато ваших співробітників поїхали у безпечніші місця. Зруйновано будівлі, втрачено канали збуту, але ви стійко переносите проблеми та шукаєте нові шляхи розвитку.



За даними Європейської Бізнес Асоціації, майже половина українських підприємців відновили роботу. Тільки у прифронтовому Харкові працює близько 123 тисяч підприємців, які допомагають рідному місту та країні. Завдяки вам харків'яни забезпечені потрібними продуктами, ліками, паливом, речами. Ви активно займаєтеся волонтерством, збираєте сотні тисяч гривень на потреби мирних громадян та військових.



Ви працюєте як єдиний злагоджений механізм задля досягнення спільної мети – перемоги України, яка обов'язково настане!



Харківські підприємці - надійний тил нашого незламного Міста-героя, в якому живуть та працюють справжні герої. Дуже дякую за вашу працю! Харківська міська рада завжди підтримуватиме бізнес, бо лише спільними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі та здобути перемогу, після якої зробимо ще більше для нашого міста та розвитку вашого бізнесу!» - сказано у привітанні.