04.09.2022 14:08 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 4 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 4 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легкових авто;

«Угринів» - 40 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 20 легкових авто;

«Ужгород» - 40 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 1 автобус.

Румунія:

«Порубне» - 60 легкових авто.

Нагадуємо, «Укрзалізниця» запустила щоденний потяг до кордону з Румунією.