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04.09.2022  13:09   Рита Парфенова

Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного удару по Харкову (фото)

Вночі військові рф завдали ракетного удару по Київському району Харькова, після чого виникла масштабна пожежа на території ресторанного комплексу.

Новини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного удару
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 4 вересня близько 00:10 російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Попередньо, це була ракета С-300, яку окупанти запустили з території бєлгородської області рф.Ракета влучила на територію ресторанного комплексу, що призвело до його повного руйнування.

Дубровский после ракетного удара

У відділі коммунікацій поліції Харківської області повідомили, що після прильоту ракет на території утворилися 2 вирви. В результаті обстрілу зруйнована будівля та дерев’яні споруди. Постраждалих немає.

Новини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного удару

Сталося займання. Пожежа охопила територію майже всього комплексу. Відбулось займання основних будівель та літнього майданчика загальною площею 2200 кв. метрів.

Новини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного удару

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного удару

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 22 пожеж та загорянь у Харкові та області за минулу добу.

Новини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного удару

Новини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного ударуНовини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного ударуНовини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного ударуНовини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного ударуНовини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного ударуНовини Харкова: Як виглядає ресторан Дубровський після ракетного удару

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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