04.09.2022 12:07 Рита Парфенова

На залізничному перегоні у Харкові крадії зрізали кабель (фото)

Патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, здійснили крадіжку контактних кабелів на залізничних коліях.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну полицію, крадіжка сталася вночі на 4 вересня.

Під час патрулювання поблизу залізничного перегону, поліцейські помітили світло ліхтарів. Біля колій інспектори виявили двох чоловіків, поруч з якими лежав інструмент та значна кількість зрізаного силового кабелю. Також вздовж колій лежав зрізаний кабель.

Для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Нагадаємо, в Індустріальному районі 36-річний житель Харкова зрізав 15 метрів телефонного кабелю з каналізації, чим лишив зв’язку 25 абонентів на 3 доби.