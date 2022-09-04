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04.09.2022  12:07   Рита Парфенова

На залізничному перегоні у Харкові крадії зрізали кабель (фото)

Патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, здійснили крадіжку контактних кабелів на залізничних коліях.

Новини Харкова: на залізничному перегоні крадії зрізали кабель

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну полицію, крадіжка сталася вночі на 4 вересня.

Під час патрулювання поблизу залізничного перегону, поліцейські помітили світло ліхтарів. Біля колій інспектори виявили двох чоловіків, поруч з якими лежав інструмент та значна кількість зрізаного силового кабелю. Також вздовж колій лежав зрізаний кабель.

Новини Харкова: на залізничному перегоні крадії зрізали кабель

Для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Нагадаємо, в Індустріальному районі 36-річний житель Харкова зрізав 15 метрів телефонного кабелю з каналізації, чим лишив зв’язку 25 абонентів на 3 доби.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кража, полиция, харьков
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