Рівень радіації у Харкові на 4 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 3 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 вересня.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні емоції переважуватимуть логіку, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.
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