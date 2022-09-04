04.09.2022 15:29 Дмитро Колонєй

Харківські тепловіки готують місто до опалювального сезону

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі»



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», працівники підприєхмстав продовжують підготовку до опалювального сезону. Зокрема, роботи з заміни 40 м ділянки трубопроводу центрального опалення тривають по вул. Коцарській у Холодногірському районі.

Робітники ХТМ звертаються до харків’ян з проханням забезпечити доступ ремонтних бригад до своїх квартир, аби вчасно усунути перепони для заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм і перевірки на дефекти, які могли виникнути через розмороження.

«Якщо вас немає вдома, передайте ключі старшому по під’їзду або сусідам, яким довіряєте. Якщо у вашій квартирі є розморожений радіатор, це може призвести до затоплення всього будинку. Натомість фахівці «Тепломереж» зможуть вчасно вирішити проблему і підготувати ваш будинок до опалювального сезону заздалегідь», - зазначили в адміністрації району.