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04.09.2022  15:29   Дмитро Колонєй

Харківські тепловіки готують місто до опалювального сезону

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі»


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», працівники підприєхмстав продовжують підготовку до опалювального сезону. Зокрема, роботи з заміни 40 м ділянки трубопроводу центрального опалення тривають по вул. Коцарській у Холодногірському районі.  
  
Робітники ХТМ звертаються до харків’ян з проханням забезпечити доступ ремонтних бригад до своїх квартир, аби вчасно усунути перепони для заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм і перевірки на дефекти, які могли виникнути через розмороження.  
  
«Якщо вас немає вдома, передайте ключі старшому по під’їзду або сусідам, яким довіряєте. Якщо у вашій квартирі є розморожений радіатор, це може призвести до затоплення всього будинку. Натомість фахівці «Тепломереж» зможуть вчасно вирішити проблему і підготувати ваш будинок до опалювального сезону заздалегідь», - зазначили в адміністрації району.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков, ремонт, отопительный сезон
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