04.09.2022 16:01 Дмитро Колонєй

Падає виробництво популярного продукта: якого саме та чому

Невтішний прогноз дала експертка.



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Як повдломляє РЕДПОСТ з посиланням на Agronews, за словами аналітика Асоціації виробників молока Яни Лінецької, в Україні скорочується виробництво молока.

У I півріччі виробництво скоротилося на 13,2% — до 3,73 млн т.

У промислових господарствах скорочення склало 7,3% — до 1,28 млн т,

У господарствах населення на 16% — до 2,45 млн т. .

Чому зменшується виробництво молока

Зменшення поголів’я корів,

Зміни раціонів й кількості доїнь

В перші місяці війни багато промислових господарств не запліднювали тварин через невизначеність.

Багато ферм в областях з активними бойовими діями або прилеглих відчували і відчувають перебої з доїнням

Експертка прогнозує, що виробництво молока й надалі скорочуватиметься.

«До того ж господарства в окупації, але не на лінії зіткнення, тримають корів на наявних кормах, яких вистачить до вересня-жовтня. Багатьом взагалі не вдалося заготовити корми», — додала Яна Лінецька.