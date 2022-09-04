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04.09.2022  16:01   Дмитро Колонєй

Падає виробництво популярного продукта: якого саме та чому

Невтішний прогноз дала експертка.


Фотография из открытых источников
Як повдломляє РЕДПОСТ з посиланням на Agronews, за словами аналітика Асоціації виробників молока Яни Лінецької, в Україні скорочується виробництво молока.
  • У I півріччі виробництво  скоротилося на 13,2% — до 3,73 млн т.
  • У промислових господарствах скорочення склало 7,3% — до 1,28 млн т,
  • У господарствах населення на 16% — до 2,45 млн т. .  

Чому зменшується виробництво молока 

  • Зменшення поголів’я корів,
  • Зміни раціонів й кількості доїнь
  • В перші місяці війни багато промислових господарств не запліднювали тварин через невизначеність.
  • Багато ферм в областях з активними бойовими діями або прилеглих відчували і відчувають перебої з доїнням
Експертка прогнозує, що виробництво молока й надалі скорочуватиметься. 
 
«До того ж господарства в окупації, але не на лінії зіткнення, тримають корів на наявних кормах, яких вистачить до вересня-жовтня. Багатьом взагалі не вдалося заготовити корми», — додала Яна Лінецька.
 
Источник:   Agronews
 Тэги:  производство
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