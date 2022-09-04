04.09.2022 16:01 Дмитро Колонєй
Падає виробництво популярного продукта: якого саме та чому
Невтішний прогноз дала експертка.
Фотография из открытых источников
Як повдломляє РЕДПОСТ
з посиланням на Agronews, за словами аналітика Асоціації виробників молока Яни Лінецької, в Україні скорочується виробництво молока.
-
У I півріччі виробництво скоротилося на 13,2% — до 3,73 млн т.
-
У промислових господарствах скорочення склало 7,3% — до 1,28 млн т,
-
У господарствах населення на 16% — до 2,45 млн т. .
Чому зменшується виробництво молока
-
Зменшення поголів’я корів,
-
Зміни раціонів й кількості доїнь
-
В перші місяці війни багато промислових господарств не запліднювали тварин через невизначеність.
-
Багато ферм в областях з активними бойовими діями або прилеглих відчували і відчувають перебої з доїнням
Експертка прогнозує, що виробництво молока й надалі скорочуватиметься.
«До того ж господарства в окупації, але не на лінії зіткнення, тримають корів на наявних кормах, яких вистачить до вересня-жовтня. Багатьом взагалі не вдалося заготовити корми», — додала Яна Лінецька.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0