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24.07.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Цукрова криза в Україні: експерт дав пораду як врятувати галузь

Україна може залишитись без власного цукру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Аgro Review, подальше вирощування цукрового буряку в Україні під питанням. Україна може залишитись без власного цукру. Про це розповів Олександр Коротинський, директор НПЦ «Цукробурякового виробництва», член комітету АПК при Торгово-промисловій палаті України, член Центру декарбонізації при УСПП. Господарства відмовляються вирощувати цукровий буряк.
 

Це відбуваеться по у зв’язку з

  • воєнними діями,
  • збільшенням виробничих витрат,
  • логістичними та складськими складнощами
 

Окрім того:

  1. виробникам цукру не вистачатиме складських потужностей для зберігання цукру.
  2. як наслідок цукрові заводи залишаться без сировини, а Україна — без свого цукру.
  3. за таких умов відбудеться зменшення відпускної ціни на цукор нижче його собівартості.
  4. це може призвести до закриття ще декількох цукрових заводів.
«У зв’язку з подорожчанням виробничих факторів (цукрового буряку, газу, логістики) та військових дій — 10 цукрових заводів прийняли складне для себе рішення не запускати виробництво цього року. Так, у 2022 році в Україні буде працювати 23 цукрових заводи», — зазначається у матеріалі.
 
З метою запобігання такої катастрофічної ситуації для традиційної галузі української промисловості, як цукроваріння, Олександр Коротинський радить українському Уряду врахувати досвід ЄС щодо підтримки вирощування цукрового буряку, а також інших стимулюючих заходів для виробників цукру.
 
Источник:   Аgro Review
 Тэги:  сахар, производство, укриана
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