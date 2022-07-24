24.07.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Цукрова криза в Україні: експерт дав пораду як врятувати галузь

Україна може залишитись без власного цукру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Аgro Review, подальше вирощування цукрового буряку в Україні під питанням. Україна може залишитись без власного цукру. Про це розповів Олександр Коротинський, директор НПЦ «Цукробурякового виробництва», член комітету АПК при Торгово-промисловій палаті України, член Центру декарбонізації при УСПП. Господарства відмовляються вирощувати цукровий буряк.

Це відбуваеться по у зв’язку з

воєнними діями,

збільшенням виробничих витрат,

логістичними та складськими складнощами

Окрім того:

виробникам цукру не вистачатиме складських потужностей для зберігання цукру. як наслідок цукрові заводи залишаться без сировини, а Україна — без свого цукру. за таких умов відбудеться зменшення відпускної ціни на цукор нижче його собівартості. це може призвести до закриття ще декількох цукрових заводів.

«У зв’язку з подорожчанням виробничих факторів (цукрового буряку, газу, логістики) та військових дій — 10 цукрових заводів прийняли складне для себе рішення не запускати виробництво цього року. Так, у 2022 році в Україні буде працювати 23 цукрових заводи», — зазначається у матеріалі.

З метою запобігання такої катастрофічної ситуації для традиційної галузі української промисловості, як цукроваріння, Олександр Коротинський радить українському Уряду врахувати досвід ЄС щодо підтримки вирощування цукрового буряку, а також інших стимулюючих заходів для виробників цукру.