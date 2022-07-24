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24.07.2022  19:56   Дмитрий Колоней

У страни-агресора дезертирство стає проблемою - покаранням погрожує Путін (відео)

Про це свідчить нове перехоплення військової розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій телефонній розмові мама окупанта розповідає  про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка – Україна потроху здається:
«Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають». 
 
Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати: «Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили». Мама підтверджує таку можливість: «путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати».кру.

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, дезертирство, украина
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