У страни-агресора дезертирство стає проблемою - покаранням погрожує Путін (відео)

24.07.2022 19:56 Дмитрий Колоней

Про це свідчить нове перехоплення військової розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій телефонній розмові мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка – Україна потроху здається:

«Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають».

Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати: «Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили». Мама підтверджує таку можливість: «путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати».кру.