16.08.2022 17:27 Дмитрий Колоней

Третина цукрових заводів України не працює: стали відомі причини кризи

Про це, та чому так сталося, розповідає заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на УНІАН, у 2022 році в Україні не працюватимуть практично кожен третій цукровий завод: 10 із 32 підприємств

У чому причина такої ситуації пояснив заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин.

Дві головні проблеми цукрозаводчиків:

Війна Ціна на енергоносії.

“У Європі газ коштує вже понад 2 тис. дол. Якби Гнідавський цукровий завод працював лише на газу, то щодобово ми маємо віддати мінімум 400 тонн цукру лише на газ при тому, що завод вироблятиме 600-700 тонн на добу, а ще потрібно розрахуватися з господарствами, які дають буряки, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство”, - розповів Нікішин.

Він зазначив, що кожен кілограм виробленого на газу цукру приносить лише збитки.