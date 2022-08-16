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16.08.2022  17:27   Дмитрий Колоней

Третина цукрових заводів України не працює: стали відомі причини кризи

Про це, та чому так сталося, розповідає заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на УНІАН, у 2022 році в Україні не працюватимуть практично кожен третій цукровий завод: 10 із 32 підприємств
У чому причина такої ситуації пояснив заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин.

Дві головні проблеми цукрозаводчиків:

  1. Війна
  2. Ціна на енергоносії.
 
“У Європі газ коштує вже понад 2 тис. дол. Якби Гнідавський цукровий завод працював лише на газу, то щодобово ми маємо віддати мінімум 400 тонн цукру лише на газ при тому, що завод вироблятиме 600-700 тонн на добу, а ще потрібно розрахуватися з господарствами, які дають буряки, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство”, - розповів Нікішин.
 
Він зазначив, що кожен кілограм виробленого на газу цукру приносить лише збитки.  
 
 
Источник:   УНІАН
 Тэги:  сахар, кризис, украина, производство
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