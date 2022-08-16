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16.08.2022  17:58   Дмитрий Колоней

У Харкові озброєний злодій не зміг втекти від правоохоронців (фото)

Патрульні Харкова затримали дуєт крадіїв.

Погрожував ножем, викрав речі та був спійманий озброєний злодій у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Патрульну поліцію, вдень 15 серпня 2022 року правоохоронців викликали на закриту АЗС, до якої проникли злодії.
 
Погрожував ножем, викрав речі та був спійманий озброєний злодій у Харкові
 
Охоронець приміщення повідомив, що побачивши невідомого, який погрожував йому ножем, та побіг у невідомому напрямку.
Патрульні, які прибули на виклик, виявили та затримали схожого за описом чоловіка неподалік місця події. З собою в нього були товари, тютюнові вироби, приладдя та інші речі, які він, ймовірно, викрав на АЗС.
 
Погрожував ножем, викрав речі та був спійманий озброєний злодій у Харкові
 
У чоловіка виявили кухонний ніж, яким, ймовірно, він погрожував заявнику. Також у приміщенні поліцейські виявили та затримали жінку, яка мала з собою кухонні приладдя та посуд із тієї ж АЗС. Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  воровство, кража, харьков, мародер
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