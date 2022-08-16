16.08.2022 17:58 Дмитрий Колоней

У Харкові озброєний злодій не зміг втекти від правоохоронців (фото)

Патрульні Харкова затримали дуєт крадіїв.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Патрульну поліцію, вдень 15 серпня 2022 року правоохоронців викликали на закриту АЗС, до якої проникли злодії.

Охоронець приміщення повідомив, що побачивши невідомого, який погрожував йому ножем, та побіг у невідомому напрямку.

Патрульні, які прибули на виклик, виявили та затримали схожого за описом чоловіка неподалік місця події. З собою в нього були товари, тютюнові вироби, приладдя та інші речі, які він, ймовірно, викрав на АЗС.

У чоловіка виявили кухонний ніж, яким, ймовірно, він погрожував заявнику. Також у приміщенні поліцейські виявили та затримали жінку, яка мала з собою кухонні приладдя та посуд із тієї ж АЗС. Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.