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16.08.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Яйця, борошно та цукор: що відбувається з цінами

Українські супермаркети оновили цінники на популярні продукти.

Змінилися з ціни на яйця, борошно та цукор
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Знай.ua, якщо вартість яєць та цукру за місяць зросла, то борошно навпаки подешевшало.
 

Яйця

 
  • Відповідно, у середині серпня у порівнянні з липнем ціни на яйця перевищили 30 гривень за десяток яйця "Квочка" коштують 30,56 грн за десяток, хоча ще минулого місяця їхня ціна була 28,93 грн. Яйця "Ясенсвіт" подорожчали з 29,02 грн за десяток у липні до 30,60 грн в серпні.
 

Борошно

 
  • Борошно подешевшало. Згідно з даними Мінфіну у середньому у торгових мережах кілограм борошна "Хуторок" знизився в ціні з 23,89 грн/кг до 22,46 грн/кг. Вартість упакування борошна у 2 кг від цього виробника стала нижчою – 41,85 грн у липні та 40,53 грн в серпні.
 

Цукор

 
  • Кілограм цукру в супермаркетах у серпні подорожчав із 30,42 грн до 31,23 грн. Відповідно, у серпні у порівнянні з липнем цукор подорожчав. Його середня вартість у липні становила 30,42 грн/кг.
 
Источник:   Знай.ua
 Тэги:  цены, продукты, украина, яйца, сахар, мука
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