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16.07.2022  11:15   Виталий Хиневич

В Украине подорожал сахар: названа причина и срок стабилизации цен

Сахар являлся одним из лидеров подорожания среди продуктов питания в июне.

Сахар
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБУ-Украина.
 
Сообщается, что рост цен на сахар в июне связан с сезоном консервации, ростом стоимости энергоносителей, горючего и ростом стоимости доставки. Как правило, в конце сезона цены немного растут.
 
По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, в сентябре начнет сбор нового урожая сахарной свеклы. Стабилизацию цен на сахар можно ожидать осенью.
 
"Если погодные условия позволят получить хорошую урожайность, поскольку засеяли достаточное количество площадей, то будет произведено достаточное количество сахара и цена стабилизируется. Однако инфляционные процессы, которые могут наблюдаться в Украине, могут дополнительно повлиять на дальнейшее ценообразование", - спрогнозировала аналитик.
 
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Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  сахар, продукты
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