13.07.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Вырастут ли цены на арбузы и дыни этим летом: мнение экспертов

Специалисты спрогнозировали, какими будут тенденции на рынке.



Фотография из открытых источников

Как сообщает " РЕДПОСТ ", ссылаясь на "Аgro Тimes", отсутствие бахчевых из оккупированной Херсонщины, невозможность поставок из бывших среднеазиатских республик СССР, потребителям следует готовиться к более дорогому и качественному импорту из Турции, Румынии, Греции. Такого мнения придерживаются эксперты.

Они добавляют, что главным поставщиком бахчевых в Украину в июне была Турция. А в начале июля к ней присоединились Румыния и Греция.

«В ситуации, которая сложилась на рынке бахчевых культур в Украине в текущем сезоне, потребители могут выиграть только по качественным показателям арбузов и дынь и, в то же время, нужно быть готовыми к более высоким ценам на импортную продукцию», – резюмируют эксперты.