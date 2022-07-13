13.07.2022 16:19 Дмитрий Колоней
Вырастут ли цены на арбузы и дыни этим летом: мнение экспертов
Специалисты спрогнозировали, какими будут тенденции на рынке.
Фотография из открытых источников
Как сообщает "РЕДПОСТ
", ссылаясь на "Аgro Тimes", отсутствие бахчевых из оккупированной Херсонщины, невозможность поставок из бывших среднеазиатских республик СССР, потребителям следует готовиться к более дорогому и качественному импорту из Турции, Румынии, Греции. Такого мнения придерживаются эксперты.
Они добавляют, что главным поставщиком бахчевых в Украину в июне была Турция. А в начале июля к ней присоединились Румыния и Греция.
«В ситуации, которая сложилась на рынке бахчевых культур в Украине в текущем сезоне, потребители могут выиграть только по качественным показателям арбузов и дынь и, в то же время, нужно быть готовыми к более высоким ценам на импортную продукцию», – резюмируют эксперты.
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