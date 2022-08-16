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16.08.2022  17:10   Віталій Хінєвіч

Ворожа ракета пошкодила лінію електропередачі в Харкові

Фахівці відновили працездатність повітряної електричної лінії.

Харківобленерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що в центральному районі Харкова  ворожа ракета влучила у проїжджу частину. Таким чином, уламки розбитого дорожнього покриття пошкодили повітряну лінію електропередачі 110 кВ. Зазначається, що саме ця електрична мережа забезпечує енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, медичних закладів, міського електротранспорту та промислових підприємств.
 
За словами енергетиків, усі відповідальні споживачі на час ремонтних робіт були заживлені за резервною схемою.
 
Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) замінили провід на трьох ділянках загальною довжиною понад 200 метрів та відновили працездатність повітряної лінії.
Одночасно співробітники Центрального РЕМ повернули світло у мікрорайон Велика Данилівка. Через обстріл було знеструмлено близько 120 приватних будинків.

Нагадаємо, харківські комунальники відновлюють водопостачання у житловому районі.

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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