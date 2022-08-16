16.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють водопостачання у житловому районі

У Новобаварському районі відбуваються ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 15 серпня ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було ліквідовано 15 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 14 оглядових колодязів.

Зокрема, вагомий обсяг відновлювальних робіт було проведено і в Новобаварському районі, де капітально відремонтували та усунули течії на чотирьох оглядових колодязях на вул. Селянській та вул. Баварській. Також підготовлена до перекладки ділянка магістралі по пр. Ново-Баварському і, сьогодні, після завершення робіт районні бригади обов'язково впорядкують територію.

«Систематично детально аналізуємо ситуацію із технічним станом водоводів у районі. Під час підготовки до експлуатації мереж в осінньо-зимовий період прикладаємо всі зусилля та навички, щоб водопровідне господарство району було повністю готове до стабільної роботи. Безумовно, враховуємо й можливість виникнення екстрених аварійних ситуацій, пов'язаних з ворожою агресією, що не припиняється. І на цей випадок у нас вироблено чіткий план дій щодо оперативної ліквідації аварій», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Новобаварського району Комплексу «Харківводопостачання» Євгеній Сальков.

Сьогодні, 16 серпня, 25 бригад аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» усувають пошкодження на 22 ділянках трубопроводів.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.