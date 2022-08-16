Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 925 осіб. Одужало 300 571 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 271 особа.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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