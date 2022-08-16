16.08.2022 11:45 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 925 осіб. Одужало 300 571 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 271 особа.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 10 осіб (з них 8 - мешканці міста Харкова). Три людини захворіли у Лозівському районі, лодна - у Богодухівському.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 серпня.