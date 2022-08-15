Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 911 осіб. Одужало 300 565 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 263 особи.
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
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Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
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