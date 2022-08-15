15.08.2022 11:15 Віталій Хінєвіч
В Україні створили центр для підтримки вчених
Компанія "Elsevier" продовжує підтримку українських вчених.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на МОН України.
Повідомляється, що для ефективної підтримки наукової діяльності вчених в умовах війни фахівці Elsevier створили електронний ресурсний центр
, за допомогою якого українські дослідники мають змогу зареєструватися та отримати доступ до важливих дослідницьких інструментів компанії – реферативної, бібліографічної бази даних «Scopus», повнотекстової бази «ScienceDirect», модуля пошуку дослідників для налагодження контактів та співпраці «Researcher Discovery», навчальної платформи «Researcher Academy» та програмного забезпечення для керування бібліографічною інформацією «Mendeley».
Також компанією «Elsevier» скасовано плату за опублікування статей (APCs) українськими авторами у журналах відкритого доступу (Gold Open Access Journals) (у разі виникнення запитань щодо цього варто звертатися листом на електронну адресу: [email protected]
).
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