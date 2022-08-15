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15.08.2022  10:58   Рита Парфенова

Окупанти знову обстряліли Салтовку, поряд з зупинкою траспорта є поранені (доповнено)

Вранці 15 серпня військові рф обстріляли північні райони Харкова.


Фото з відкритих джерел

Про попередні наслідки обстрілу повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, рашистські снаряди поцілили поруч з зупинкою громадського транспорта на Салтівці, є поранені.

«Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта», – написав він.

Пізніше мер розповів про ще одно місце прильоту. один ворожий снаряд прилетів у кришу багатоповерховки, другий - у гаражний кооператив, де зайнялася пожежа.

«В том же Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, прилет на крышу, предварительно без жертв. Горит гаражный кооператив», - написав Ігор Терехов.

Мешканців міста закликають перебувати в укриттях и без нагальної потреби не виходити на вулиці.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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