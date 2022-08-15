Окупанти знову обстряліли Салтовку, поряд з зупинкою траспорта є поранені (доповнено)

Вранці 15 серпня військові рф обстріляли північні райони Харкова.
Про попередні наслідки обстрілу повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За словами мера, рашистські снаряди поцілили поруч з зупинкою громадського транспорта на Салтівці, є поранені.
«Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта», – написав він.
Пізніше мер розповів про ще одно місце прильоту. один ворожий снаряд прилетів у кришу багатоповерховки, другий - у гаражний кооператив, де зайнялася пожежа.
«В том же Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, прилет на крышу, предварительно без жертв. Горит гаражный кооператив», - написав Ігор Терехов.
Мешканців міста закликають перебувати в укриттях и без нагальної потреби не виходити на вулиці.
Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: